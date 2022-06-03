

ففي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18 مليونا و343 ألفا و964 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 379 ألفا و363 حالة.



وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و378 حالة إصابة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين و782 ألفا و405 إصابات، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 324 ألفا و966 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2976 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و460 ألفا و556 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 ألفا و116 حالة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و510 آلاف و196 إصابة، وسجلت أيضا حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 35 ألفا و680 حالة.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و522 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 17 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 18 مليونا و141 ألفا و835 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و229 حالة.



وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 76 ألفا و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2 مليون و274 ألفا و666 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2663 حالة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و185 ألفا و151 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1163 حالة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و769 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 138 حالة تعافي واحدة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و292 ألفا و23 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 182 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و165 ألفا و538 حالة، والوفيات إلى 37 ألفا و153.



وفي أوزبكستان، تم الإبلاغ عن 18 حالة إصابة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وصفر حالات وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 239 ألفا و77 حالة، ويقف إجمالي الوفيات عند 1637.



وفي كوريا الشمالية، أعلنت السلطات هناك عن تسجيل 82 ألفا و160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصفر حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و917 ألفا و580 حالة وتظل الوفيات عند 70



وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و208 حالات والوفيات إلى 5227 حالة



وفي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبع ملايين و378 ألفا و21 حالة والوفيات إلى 8662 حالة.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و920 ألفا و726 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و290 حالة.



وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و62 ألفا و950 حالة والوفيات إلى 9147 حالة.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 909 آلاف و633 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و948 حالة.



وفي إندونيسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 6 ملايين و56 ألفا و17 حالة، والوفيات إلى 156 ألفا و604 حالات وفاة



وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 236 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 6 ملايين و8 آلاف و295 حالة، والوفيات إلى 116 ألفا و338



وفي نيبال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 979 ألفا و182 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و952



وفي سلوفاكيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و 790 ألفا و17 حالة، والوفيات إلى 20 ألفا و103 حالات وفاة



وفي أفغانستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 180 ألفا و 584 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و708 حالات وفاة