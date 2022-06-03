استمتع بجمال العنب على الشجر.. جولة داخل المزارع بموسم الحصاد بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" جولة جديدة داخل أحد مزارع العنب بمحافظة الأقصر، حيث انطلق فى نهاية الشهر الماضي موسم جني العنب فى المزارع المختلفة بجنوب الصعيد، وسط موسم خير وبركة كبيرة على الجميع وجنى العنب يومياً للنقل والتصدير للأسواق والدول الأوروبية المختلفة من قلب مصر.



ويبدأ فى الرابعة فجراً داخل مزارع العنب توافد الفتيات والسيدات والشباب، لبدء أعمال الجنى والقطاف للعنب من على الأشجار فى خلايا نحل مميزة وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع ببدء موسم الخير فى مطلع أيام الصيف، ويجرى الجنى للمحصول من الأشجار من 4 فجراً وحتى 9 صباحاً، حيث إنه يجب أن يكون العنب محتفظا بدرجات حرارة باردة قليلاً خلال الجنى حتى لا يتعرض للتلف خلال القطف من الأشجار.



ويعتبر "العنب" بمحافظة الأقصر محصول الفاكهة الثالث في الترتيب بعد القصب الأول المتصدر وبعده الموز الذي يزرع بكثافة جنوبي المحافظة، ويحل بعدهما محصول العنب الذي يحصد في شهور الصيف، حيث يقول المهندس محمد على العديسي صاحب مزرعة عنب بالأقصر، إن تلك الفترة تشهد فترة الحصاد المميزة لنوعين من الفواكة الهامة لأبناء الصعيد، وهى "المانجو" و"العنب"، قائلاً إن العنب ينقسم لنوع بذري وآخر غير بذري حسب لون الثمرة الخارجي، فيوجد لونين أحمر وأبيض وأسود.



وأوضح المهندس محمد العديسي، أن العنب بعد زراعته وقدوم موعد الحصاد فى نهاية شهر مايو يتم توفير العمالة اللازمة للجنى من السيدات والفتيات والشباب بمتابعة لحظية من المهندسين خلال الحصاد، ويتم تجميع كميات العنب فى سيارات عبارة عن مبردات لكي يجرى نقلها لمركز التعبئة المتخصص فى مدينة طيبة، حيث إن ذلك المركز متخصص فى جعل العنب يعيش أطول فترة ممكنة للتصدير للخارج ليعيش العنب فى درجة حرارة تصل إلى 0%، حتى مرحلة التوريد للخارج لأجود الأصناف ليغزو العنب المصرى أسواق أوروبا وشرق آسيا وبعض دول إفريقيا.