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اتحاد الكتاب يفتح تحقيقاً رسمياً فى واقعة الإساءة إلى كوكب الشرق أم كلثوم

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:15 ص
اتحاد الكتاب يفتح تحقيقاً رسمياً فى واقعة الإساءة إلى كوكب الشرق أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم
كتب محمد عبد الرحمن

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أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بيانا بشأن واقعة قيام شاعر ناصر دويدار، عضو مجلس إدارة النقابة، بالتطاول على كوكب الشرق أم كلثوم، والشاعر الكبير أحمد رامى.
 
 
وجاء فى البيان الصادر عن النقابة، منذ قليل، تابعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام، حول ما تردد عن وجود بعض التجاوزات اللفظية، والإساءة التي صدرت عن أحد أعضاء النقابة، وكان مشاركا في ندوة تتبع إحدى لجان النقابة، ضد رمز من رموز مصر الغنائية، وهي السيدة أم كلثوم، والشاعر أحمد رامي.
 
وأضاف البيان: وإذ تقدر النقابة تلك الغضبة، وتؤكد على أن نقابة اتحاد الكتاب طوال مسيرتها تحترم كافة الرموز سواء السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الأدبية وأن ما تردد هو محض رأي ينسب لقائله ولا يمثل النقابة من قريب أو بعيد وأن نهج النقابة الدائم نبذ التطاول وأن يلتزم النقد المعايير الموضوعية وعدم الخوض في الأمور الشخصية وقد أصدرت النقابة ميثاق الشرف الأخلاقي لأعضائها.
 
وأكد النقابة عبر البيان الصادر عنها: وفور علم الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالواقعة، فقد قرر إحالة الموضوع برمته للتحقيق العاجل، وتشكيل لجنة لدراسة الواقعة المنسوبة لعضو النقابة،  كما قرر استدعاء رئيس اللجنة المسؤولة عن الندوة، والاستماع لشهادته حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب إذا ثبت على العضو مخالفته ميثاق شرف النقابة، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منه بكل شفافية أمام الرأي العام، وتهيب النقابة العامة للكتاب بجميع وسائل الإعلام المحترمة التوقف حتى انتهاء التحقيق وإعلان نتائجه.
 
وبحسب الفيديو، قال دويدار فى الأمسية التى حملت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة"، "إن أحمد رامى راجل متربى ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية - قاصدا أم كلثوم ، ويقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال الكثير لا داعى للحديث عنه الآن"، وتابع: "نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها، وبالمناسبة منظر أم كلثوم ملخبط".
 
وأثارت التصريحات أيضا موجة من الهجوم ضد اتحاد كتاب مصر الذى استضاف الأمسية التى نظمتها لجنة التذوق الأدبى والفنى برئاسة الشاعر هشام الدشناوى، وأدارت الندوة غادة صلاح الدين.

اتحاد كتاب مصر

اتحاد الكتاب

ام كلثوم

أحمد رامى

ناصر دويدار


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