اليوم السابع
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إقبال المواطنين على مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة، 03 يونيو 2022 02:38 م
إقبال المواطنين على مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسي.. فيديو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى

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يبرز فيديو، استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى عيد الأضحى، حيث قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً، التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.
 
 
وتواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على الحالة الإقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

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مبادرة كلنا واحد

الداخلية

حوادث

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