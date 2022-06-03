إقبال الآلاف على شاطئ بورسعيد هروباَ من ارتفاع درجات الحرارة.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لهروب الأهالي من إرتفاع درجات الحرارة الشواطئ.





شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبال الآلاف من الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، للاستمتاع بالطقس المعتدل على ساحل البحر وهروبا من الحرارة المرتفعة بالمنازل.



وتعددت مشاهد الاستمتاع بالشاطئ في محافظة بورسعيد، من ممارسة السباحة ولعب كرة الماء، وكذلك ممارسة رياضات الجري والمشي على طول ساحل الشاطئ.



وإستعدت محافظة بورسعيد، للموسم الصيفي الذي انطلق اول يونيو الجاري بالتعاقد مع عدد من المنقذين لتقديم التعليمات الخاصة بإدارة الشاطئ للمصطافين وكذلك حمايتهم من الغرق.





وفي سياق متصل، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3021 طن رخام بالميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .



بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .





آلاف الأهالي على شاطئ المحافظة



الإقبال على الشاطئ



الآلاف على شاطئ بورسعيد



جانب من ممارسة السباحة والاقبال على شاطئ بورسعيد