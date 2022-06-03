اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:28 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص من محافظة مرسى مطروح بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس – العاشر من رمضان" وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى،  بوصول 8 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متعددة، وجميعهم مقيمون مرسى مطروح، وذلك إثر  إنقلاب ميكروباص بهم بطريق" بلبيس – العاشر من رمضان" وتم تقديم الخدمات الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

 




 


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