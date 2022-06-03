إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 8 أشخاص من محافظة مرسى مطروح بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس – العاشر من رمضان" وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول 8 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متعددة، وجميعهم مقيمون مرسى مطروح، وذلك إثر إنقلاب ميكروباص بهم بطريق" بلبيس – العاشر من رمضان" وتم تقديم الخدمات الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أشخاص من محافظة مرسى مطروح بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس – العاشر من رمضان" وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.
الموضوعات المتعلقة
أمن الشرقية: 20 مواطنا حرروا محاضر ضد المدرسة بوسى المستريحة الجديدةالأربعاء، 18 مايو 2022 01:45 م
مديرية أمن الشرقية تحتفل بعيد الشرطة وسط أطفال مستشفيات جامعة الزقازيقالأربعاء، 26 يناير 2022 05:47 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة