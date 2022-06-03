إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون في البحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق - القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.



وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



والمصابون وجميعهم مقيمون بمحافظة الاسكندرية هم: -محمد متولي إبراهيم 26 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن ومحمد محمود محمد مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، وسامو سمير فؤاد 40 مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف فى البطن، يوسف رمضان شحاته 24 سنة مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى محمد حسن 30 سنة مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليسرى، محمد علي محمود 40 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.









