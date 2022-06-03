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إصابة 150 شخصا إثر تسرب للأمونيا فى ولاية أندرا براديش الهندية

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:46 م
إصابة 150 شخصا إثر تسرب للأمونيا فى ولاية أندرا براديش الهندية مصنع أمونيا - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أسفر تسرب للأمونيا فى أحد المصانع بولاية أندرا براديش الهندية، يوم الجمعة، عن إصابة ما لا يقل عن 150 شخصا، ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن الضحايا اشتكوا من الدوار والإعياء.

يذكر أن مادة الأمونيا المستخدمة كسماد زراعي، بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات الأخرى، تعتبر سامة إذا تم استنشاق غازاتها، ما يسبّب حساسية شديدة للجهاز التنفسي وحرقة في العيون مع سعال شديد، وقد يؤدي إلى إغلاق طريق الهواء والتهاب في الرئتين مع بحة في الصوت، وإذا تم استنشاقه وهو مركّز فقد يسبّب الاختناق ومن ثم الوفاة.

كما أن الأمونيا مادة شديدة الانفجار في بعض الحالات، وتسبب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت عام 2020 بمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة 4000 آخرين.


الهند

الأمونيا

تسرب للأمونيا

أخبار الهند


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