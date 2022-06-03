إصابة طالب بالتسمم فى المنوفية .. تعرف على التفاصيل

فريق المحافظات

أُصيب طالب بحالة تسمم إثر تناوله "حبة الغلة" لخوفه من نتيجته فى الامتحانات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى، "م.ع " 15 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا، مصاب بحالة تسمم إثر تناوله الحبه القاتلة "حبة الغلة" .

وبالانتقال الفورى والفحص وسؤال والديه أكدوا أنه قد تناول الحبة بسبب خوفه من الدرجات الإمتحانية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.