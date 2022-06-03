اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 07:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابات خلال مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في نابلس والخليل

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:17 م
إصابات خلال مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في نابلس والخليل قمع الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في محافظتي نابلس والخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين اقتحموا قرية "قريوت" في جنوب نابلس بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع النيران في أراضي القرية.

وفي بلدة بيت أمر في شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيًا.

 


الاحتلال

نابلس

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل


الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة من جنيف: تحية إجلال لأهلنا فى فلسطين على صمودهم وكفاحهم

الجمعة، 03 يونيو 2022 11:31 ص

نائب رئيس وزراء فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية

الخميس، 02 يونيو 2022 03:50 م

إسرائيل تعدم فلسطيني من جنين بالرصاص.. وخارجية فلسطين تحمل "بينت" المسؤولية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:42 م

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون يمنع رفع أعلام فلسطين بمناطق الـ 48

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:25 م

تليفزيون فلسطين: إصابة خطرة بالرقبة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة