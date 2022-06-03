إصابات خلال مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في نابلس والخليل

أ ش أ

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في محافظتي نابلس والخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين اقتحموا قرية "قريوت" في جنوب نابلس بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع النيران في أراضي القرية.

وفي بلدة بيت أمر في شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيًا.