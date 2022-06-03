إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية فى المهد بالمحلة

الغربيـة عادل ضرة

أعلن اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تنفيذ 17 حالة إزالة كلية لحالات تعديات على الأرض الزراعية بمركز المحلة بمساحة 18 قيراطا و20 سهما بالوحدات المحلية لقرى سامول والمعتمدية وميت الليت ومحلة حسن ومحلة أبو على والجابرية وبشبيش والبنوان، تضمنت التعديات إزالة شدات خشبية لسملات وقواعد خرسانية وأسوار بالبلوك وفرشة خرسانية وردم قواعد ومبان بالبلوك.

وأشار إلى استمرار جهود رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى فى التصدى لجميع مخالفات البناء على الأرض الزراعية وعدم السماح بأى شكل من أشكال التعدٍ على الرقعة الزراعية.

تمت إزالة التعديات تحت إشراف المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة.