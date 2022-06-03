إخماد حريق محدود فى مسجد بأوسيم دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد في أوسيم ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بمنطقة أوسيم، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وإخماده دون إصابات.

تم إجراء معاينة للمسجد، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.