اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 08:07 م
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إخماد حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:43 م
إخماد حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة السيطرة على الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة دون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكاوتش سيارة نقل مواد بترولية أمام العقار رقم 3 بشارع أبو بكر الصديق بالقرب من مطلع كوبرى المحكمة بمنطقة مصر الجديدة، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين نشوب حريق بكاوتش سيارة نقل مواد بترولية، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 

 
احتواء الموقف
احتواء الموقف

الإسعاف كانت جاهزة
الإسعاف كانت جاهزة

الأهالى أخمدوا النيران بالطفايات
الأهالى أخمدوا النيران بالطفايات

انفجار إطار سيارة وقود
انفجار إطار سيارة وقود

تمت السيطرة على الموقف
تمت السيطرة على الموقف

 


حريق كاوتش سيارة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

مصر الجديدة




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