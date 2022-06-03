إخماد حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكاوتش سيارة نقل مواد بترولية أمام العقار رقم 3 بشارع أبو بكر الصديق بالقرب من مطلع كوبرى المحكمة بمنطقة مصر الجديدة، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق بكاوتش سيارة نقل مواد بترولية، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.