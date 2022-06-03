إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة مسجل خطر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومحتويات شقة في منطقة التجمع الخامس.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مواطن، باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – 2 شاشة – هاتف محمول – كمية من الإكسسوار) من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول – كمية من الإكسسوارات) من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة وتصرفه فى باقي المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليه "سيئ النية " أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.