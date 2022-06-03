أوقاف الأقصر تعلن تفاصيل دروس البرنامج الصيفى للأطفال فى 46 مسجد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة، وإيماناً منها بأهمية الوعي المستنير لدى الجمهور وبمناسبة حلول فصول الصيف، واستثماراً لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال قررت وزارة الأوقاف استحداث دروس البرنامج الصيفي للأطفال تحت مسمى "حق الطفل".

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، فى بيان صحفى، أن البرنامج الصيفي للطفل عبارة عن مشاركة المساجد بفتح أبوابها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بعد صلاة الظهر وذلك لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة تفسير جزء عم من القرآن الكريم من كتاب المنتخب فى التفسير، وموسوعة رؤية للنشء وغيرها والآداب العامة وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة ومطالعة مجلة الفردوس للطفل التي تصدرها وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن مديرية أوقاف الأقصر تم فيها افتتاح عدد 46 مسجد لبرنامج حق الطفل وذلك على مستوى محافظة الأقصر ويقوم بالتدريس والتحفيظ بها نخبة من أكفاء الأئمة بالمديرية، موضحا أن المساجد هي كالتالي:- أرمنت: "الرحمن بالعمارنة والعتيق والتيسير والرحمن"، والطود: "أحمد العديسي ، نجع الوحدة ، العتيق الطراخين، البر والتقوي، محمد عبدالهادي ، الشقيرات ، مكي حماد، ابوحروقة، الخوالد ، ابوجوهر"، وإسنا حاجر كومير:"ابوبكر الصديق ، التوحيد، الحسنات".

كما تشمل تلك المساجد فى برنامج حق الطفل، فى إسنا بالنمسا: "الرحمن، النمسا النموذجي، الكلابية" وإسنا بأصفون: "العتيق، الشيخ ريان، احباب الرحمن، ابوشحات، قرية توماس 3، القاضي كراع"، وفى القرنة: "العلم والايمان، النور، آل البيت، فاطمة الزهراء، العمدة، عمر بن الخطاب"، وبندر الاقصر: "الشيخ مبارك، محمد حسين"، واسنا: "الرحمن، الإمام علي الدير، اسنا العتيق"، وفى الزينية: "الحسن، ابو طربوش، الشيخ عبيد ، آل البيت بالمدامود، نجع عبدالقادر"، وفى البياضية: "الحاج جابر، جبال النور، الدح".