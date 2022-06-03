أوقاف الأقصر تعلن بيع 3 صكوك أضحية بإدارة النمسا بإسنا.. وتوفير 11 منفذا لشراء الصكوك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتوافر صكوك الأضاحي بالمديرية، وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفي إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، حيث تم شراء 3 صكوك حتى الآن.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وامتداداً لهذا الدور الرائد، تعلن المديرية توافر صكوك الأضاحى بالمديرية وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأعلن عن باكورة بيع هذه الصكوك حيث قامت إدارة أوقاف النمسا ببيع عدد 3 صك وعليه فيكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحي حتى تاريخه 3 صك.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن هذه الصكوك متوافرة بالأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الاقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس الاتي 01062356548