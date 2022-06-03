ألمانيا وبولندا وأيرلندا تلجأ إلى كولومبيا للحصول على الفحم بسبب حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

أعادت الحرب في أوكرانيا تشكيل تجارة الطاقة، وأصبحت دول مثل أيرلندا وألمانيا وبولندا مهتمة بالوقود الأحفوري الكولومبي، حيث إن تلك الدول الأوروبية عادت مجددا لكولومبيا لشراء الفحم، وفقا لصحيفة "بيرفيل" الإسبانية.

وقبل ست سنوات، توقفت أيرلندا عن شراء الفحم الكولومبي، متذرعة بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وتحولت إلى روسيا للحصول على الوقود الأحفوري. الآن، استأنفت الدولة الأوروبية عمليات الشراء من كولومبيا.

إنها أحدث علامة على كيفية قيام الهجوم الروسي لأوكرانيا بإعادة تشكيل تجارة الطاقة العالمية، ما يعود بالفائدة على المنتجين مثل كولومبيا، وبالإضافة إلى أيرلندا، اتصلت بولندا وألمانيا أيضًا بالمسؤولين الكولومبيين لزيادة الشحنات، حسبما قال وزير المناجم والطاقة دييجو ميسا.

وتستعد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لزيادة الإنتاج، حيث تستعد لمنح ترخيصين تم تسليمهما من قبل شركة Glencore Plc .

وقال ميسا إن شركة دروموند، شركة التعدين الخاصة، باعت كل إنتاجها على مدار الـ 18 شهرًا القادمة ولديها القدرة على زيادة الإنتاج قليلاً، كما يفعل منجم كاريجون الرئيسي في كولومبيا. هناك إمكانية لزيادة إنتاج الفحم في البلاد بنسبة 10٪ بمعدل سنوي 65 مليون طن متري بحلول نهاية العام.

السوق المزدهر الحالي شهد تغييرا جذريا منذ عامين فقط ، عندما تسبب الانتقال إلى الطاقة النظيفة في انخفاض إنتاج الوقود الأحفوري وأسعاره. ومع ذلك ، يدرك ميسا أن الاتجاه الصعودي قد يكون مؤقتًا.

وقال الوزير "أنا سعيد برؤية طفرة الفحم هذه لأننا نعلم أنه من الواضح أنها لن تستمر طويلا". "بمجرد أن تهدأ الأمور في أوروبا ، من المحتمل أن نشهد ذروة في الطلب على الفحم في السنوات القليلة المقبلة وسيستمر التحول."