ألمانيا تدعو سكانها لتخزين المياه والغذاء لمدة 10 أيام فى مواجهة أزمة النقص

فاطمة شوقى

قررت الحكومة الألمانية اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار وظلال النقص المحتمل، وخوفا من تفاقم الأزمة بسبب النقص الدولى على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا طالبت الحكومة بتخزين مت يكفى من الماء والغذاء لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة "إيه بى سى " الإسبانية.

قام وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بإعداد وثيقة منذ حوالي شهر تتضمن سلسلة من النصائح والإجراءات للتخزين في حالات الطوارئ ، بما في ذلك وجود احتياطيات كافية من المعكرونة والأرز والسكر واللحوم المعلبة والخضروات والأسماك والعسل. والملح والخل وغيرها مثل البيض ومنتجات الألبان والقهوة والشاي والتوابل والبقوليات والزيت.

وتسلط الحكومة الضوء على الحاجة إلى الحصول على لترين من مياه الشرب و 2200 سعر حراري للفرد يوميًا ، وتنصح بعدم تخزين كميات كبيرة من الطعام ، بدلاً من تخزين كميات كبيرة من الطعام بدلاً من تخزين كميات كبيرة من الطعام ، بدلاً من تخزين كميات كبيرة من المنتجات المتنوعة ، مع مراعاة توصيات كل مصنع.

وبالمثل حددت وزارة الداخلية الألمانية فترة 10 أيام لأنها تعتبر أن السلطات الحكومية يمكن أن تتفاعل وأن تكون المساعدة المقابلة جاهزة في ذلك الوقت.

جاء تنفيذ هذا الإجراء بهذه السرعة بعد وقت قصير من توقف شركة الغاز الروسية ، جازبروم ، عن إمداد الدنمارك وشل ألمانيا بالغاز.