5 آليات لتطوير الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تسعى القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لحل مشكلات الشركات التابعة وتطويرها ، من خلال الارتقاء بقدرات القابضة ، و إعادة صياغة الدور المنوط بها تجاه الشركات التابعة بمختلف نوعياتها وأنشطتها .. تعرف على النقاط الأساسية التي تبنتها الشركة القابضة للارتقاء بقدرات شركاتها التابعة في 5 نقاط.

1 - وضع نظام جديد لمتابعة جلسات مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة وما يعرض عليها من موضوعات وما يتخذ فيها من قرارات والتأكد من أن هذه القرارات تطابق مع الأهداف المحددة و تلتزم بالضوابط المحددة التى تم وضعها.

2 - إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة القابضة ،وتفعيل دورها بشكل أساسى وأن يكون دور هذه اللجنة مراجعة أى تصرفات استثمارية لأي شركة من الشركات سواء تغير في هياكل الملكية أو عقد مشاركة مع أطراف أخرى أو دراسة جدوى اقتصادية أو بروتوكولات تعاون مع الجهات.

3 - إعداد حزمة من التقارير المالية الدورية لمتابعة كافة جوانب الأداء المالي للشركات على أن ترسل هذه التقارير كل ثلاثة اشهر، ويتم من خلالها مقارنة الخطة الموضوعة بالنتائج المحققة، ويدخل في هذا الإطار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي ‏الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل دوري ؛لمناقشة ملاحظات الجهاز على الشركات ومتابعة تدارك هذه الملاحظات ووضعها ضمن منظومة المراقبة والمتابعة لها مع تفعيل دور الرقابة الداخلية و لجان المراجعة الداخلية التي تم وضع مندوب لشركة القابضة في كل من هذه اللجان لتحقيق نفس الهدف.

4 - تكليف القطاع الفني في الشركة القابضة من المتابعة المستمرة للمشروعات الكبرى التي تقوم شركات المقاولات التابعة بتنفيذها من حيث جودة التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية و خطة عمل واضحة ‏لتنفيذ هذه المشروعات بما في ذلك تدبير التمويل اللازم لتنفيذ و مراجعة العقود وملحقاتها و مراجعة اسلوب التسعير وأوامر التغيير و التعويضات.

5 - إنشاء واحدة pmo في الشركة القابضة وفي جميع شركات المقاولات التابعة وتفعيل دورها ومتابعتها من خلال عقد اجتماعات دورية مع أعضاء هذه الوحدات بالشركة القابضة شهريا وأعداد منظومة للدورات التدريبية لتطوير أداء هذه الوحدات وتنمية قدرات أعضائها وكذلك تطوير دور مديري التنفيذ وربط عمل هذه الوحدات بالإدارة في الإدارات التنفيذية وهذا حقق العديد من الإنجازات.