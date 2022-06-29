130 مليون دولار من "البنك الدولى" لتونس لمواجهة تحديات الأمن الغذائى

كتب محمد جمال

أعلن البنك الدولي الأربعاء، عن تمويل بقيمة 130 مليون دولار لتونس، لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد.



يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس التي تشهد أزمة مالية وسياسية، مشروطاً بتطبيق إصلاحات.



وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل يهدف "للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم".



وأضاف البنك الدولي في بيانه "تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في عام 2021، 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا".