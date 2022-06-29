اليوم السابع
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1200 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم خلال الامتحانات

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:16 م
1200 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم خلال الامتحانات الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أصدر الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة قدرها 1200 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

 


الدكتور منصور حسن

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

منصور حسن



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