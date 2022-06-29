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ولى عهد البحرين يشيد خلال لقاء الرئيس السيسى بدور الجالية المصرية بالبناء والتنمية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:28 ص
ولى عهد البحرين يشيد خلال لقاء الرئيس السيسى بدور الجالية المصرية بالبناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي صباح اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس السيسى أكد على خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي مجالات التعاون الثنائي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري البحريني من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
 
من جانبه، رحب ولي العهد البحريني بالرئيس، مؤكداً على التقدير والمودة التي تكنها مملكة البحرين لمصر قيادةً وشعباً في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن الدور المهم للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالبحرين كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب البحريني على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.
 
الرئيس السيسى وولى عهد البحرين
الرئيس السيسى وولى عهد البحرين

 


السيسى

الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي البحرين

ولي عهد البحرين

الجالية المصرية في البحرين

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