وكيلة الأمم المتحدة للسلام: لا توجد أى بوادر لانحسار الصراع فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أكدت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إلى عدم وجود أي بوادر لانحسار الصراع فى أوكرانيا، مضيفة "لقد نفدت منا الكلمات لوصف عبثية ووحشية هذه الحرب"، مشيرة إلى أن أوكرانيا تعاني اليوم من أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم".. جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس الأمن الدولى.

وأضافت ديكارلو: "منذ بداية الغزو الروسي، أجبر أكثر من ربع سكان البلاد ما يعادل 12 مليون شخص على ترك منازلهم. داخل أوكرانيا، و لا يزال أكثر من 7.1 مليون شخص نازحين بسبب الحرب، وتقدّر مفوضية اللاجئين وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ في جميع أنحاء أوروبا."

هذا وقد تم تسجيل أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا للحصول على الحماية المؤقتة أو برامج الحماية الوطنية المماثلة في أوروبا.

وقالت ديكارلو إن المئات من الأشخاص، وربما بعضهم كان يحاول الحصول على فترة راحة من أهوال الحرب اليومية، تعرّضوا لواحدة من أكثر الهجمات إثارة للصدمة في الصراع، عندما أصيب مركز تجاري بصواريخ روسية حسب ما ورد.

وأضافت قائلة: "بحسب ما ورد، قُتل 18 مدنيا وأصيب 59 شخصا بجراح، وقد تكون الحصيلة النهائية أعلى من ذلك بكثير."

وفى ذات الوقت اختتمت لجنة التحقيق الخاصة بأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر مهمتها الأولى إلى البلاد، بما في ذلك زيارات إلى بوتشا وإيربين وخاركيف وسومي.

وأشارت ديكارلو إلى أنه على الرغم من أن اللجنة لم تكن إلا في المراحل الأولى من عملها، فقد زارت مواقع وتلقت معلومات "قد تدعم الادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".