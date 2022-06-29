وزير النقل يزور البحيرة لتأدية واجب العزاء فى ضحية انقلاب قطار البضائع

البحيرة - ناصر جودة

زار منذ قليل، الفريق كامل الوزير وزير النقل محافظة البحيرة فى زيارة خاطفة، لتأدية واجب العزاء فى أسرة ضحية حادث انقلاب قطار البضائع بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات.

وكان فى استقبال وزير النقل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة وعدد القيادات الشعبية والتنفيذية.

من جانبه أعرب وزير النقل عن خالص تعازيه لأسرة عائشة خليفة، ضحية حادث انقلاب قطار البضائع، الذى وقع الاسبوع الماضى بمركز الدلنجات بالبحيرة ،مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصل به خلال زيارته لسلطنة عمان، لإبلاغ أسرة ضحية القطار تعازيه، ويكلفه بتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لهم.

وأوضح وزير النقل، أنه هناك خطة طموحه لتطوير منظومة قطارات البضائع، خاصة خط سكك حديد القاهرة- الإسكندرية الذى يعتبر شريان حيوى لنقل البضائع فى مصر.

وكانت منطقة البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة قد شهدت انقلاب قطار بضائع بالقرب من مزلقان الشرقاوى وأسفر الحادث عن مصرع "عيشة. ع "60عاما و كذلك اسفر الحادث عن تحطيم منزل يحرم قطار السكة الحديد.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب عربات قطار محملة بالغلال وذلك عند مزلقان الشرقاوى بقرية البستان التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان بمعرفة رجال الحماية المدنية ، وجارى العمل على رفع آثار الحادث وفتح الطريق.

وفى هذا السياق قرر المستشار محمد الشافعى رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس " خالد. ا .ع " سائق قطار البضائع الذى انقلب يوم الأربعاء الماضى بقرية البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مساعد سائق القطار " محمد .ع .ع " من ديوان مركز الشرطة وكذلك تشكيل لجنة هندسية لفحص قضبان السكك الحديدية التى تم رصدها أثناء معاينة النيابة العامة بمنطقة الحادث.