اليوم السابع
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وزيرة البيئة: الكل سيشارك فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:51 ص
وزيرة البيئة: الكل سيشارك فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ  بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
 
وأشارت الوزيرة إلى خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، مع بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعد أهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا ، حيث تهدف الاستراتيجية الى  تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، رتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا.
 
 

البيئة

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المجتمع المدنى



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