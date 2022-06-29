وزيرة البيئة: التحول الأخضر يحمى رأس المال الطبيعى

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تسير بخطوات حثيثة للتحول الأخضر لحماية رأس المال الطبيعي بتحقيق إستدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مما يؤثر إيجابيا على القطاعات الإقتصادية وحماية صحة المواطن المصري، والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الخضراء، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، و فتح فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه على مدار 8 سنوات مضت تمكنت وزارة البيئة من تنفيذ بعض المشروعات فى هذا المجال، حيث تمكنت من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات الطبيعية بتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية وخدمات الزوار بالمحميات الطبيعية، وإنشاء وتجديد 70 شمدورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية.

وأشارت ياسمين فؤاد، أنه تم ايضا وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية مثل محمية وادى دجلة ومحمية الغابة المتحجرة و محمية قارون و محمية وادى الريان، كما تم إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أنه كان من نوجهات وزارة البيئة أيضا العمل على نشر مفهوم السياحة البيئية من خلال عدة إجراءات منها إدخال العلامة البيئية الاولى عالمياً في قطاع الغوص (Green Fins)، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة (Green Star)، وتم إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية منها محميات رأس محمد، وادي الحيتان.