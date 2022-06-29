اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:00 ص
وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار تونس - أرشيفية
أ ش أ

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بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، خلال لقاء وفد من البنك الأوروبي للاستثمار يترأسه ليونيل رابلي مدير معاملات البنك في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، بحضور مدير مكتب البنك بتونس جان ليس ريفيرلت، مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرافين.


وتمحورت الجلسة حول استعراض المشاريع والبرامج الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، والذي يعتبر برنامجا طموحا، يمكن تكراره في مناطق أخرى.


كما تم مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات جديدة على غرار التصرف في النفايات، والتأقلم مع التغيرات المناخية.


تونس

البنك الأوروبي للاستثمار

ليلى الشيخاوي المهداوي

تونس وأوروبا



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