اليوم السابع
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والدة الإعلامية شيماء جمال تنتهى من إجراء DNA وتؤكد: الجثمان يخرج السبت

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:48 م
والدة الإعلامية شيماء جمال تنتهى من إجراء DNA وتؤكد: الجثمان يخرج السبت شيماء جمال
كتب أحمد الجعفرى

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انتهت والدة الإعلامية شيماء جمال من إجراء تحليل الـ"دى.أن.أى" تمهيدًا لمضاهاته بتحليل البصمة الوراثية الخاصة بالضحية، للتأكد من هوية الجثة، بعد تشويهها من قبل المتهم.

وأشارت والدة "الضحية"، إلى أنه من المرجح استلام الجثمان السبت المقبل، عقب انتهاء كافة الإجراءات وصدور تصريح الدفن.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بتشريح جثة فتاة قتلت بطلق نارى بمنطقة بولاق الدكرور، أطلقه أحد الأشخاص فى مشاجرة مع آخرين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لقيت فتاة مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري، خلال سيرها بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، في بولاق الدكرور وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل فتاة نتيجة إصابتها بطلق ناري في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال سير فتاة بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم أطلق أحد المتشاجرين أعيرة نارية، أصابت إحداها الفتاة، مما أسفر عن مقتلها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال

مذيعة الهيروين

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