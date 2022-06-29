هيئة المساحة: غدا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1443

كتبت أسماء نصار

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر ذى الحجة من عام 1443 هجريا .

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا سيولد فلكيا يوم الاربعاء 29 من شهر ذو القعدة لعام 1443 الموافق 29 يونيو فى تمام الساعة 4 والدقيقة 53 بتوقيت مصر ويغرب الهلال بعد غروب شمس الرؤية فى جميع المدنالمصرية بمدد مكث ما بين 32 إلى 37 دقيقة لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية و تستطيع اللجان فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال الشهر، والاحتفال بأول شهر ذى الحجة من عام 1443، وفى حالة رؤية الهلال سيكون يوم الخميس الموافق30 يونيو هو أول أيام شهر ذى الحجة 1443 فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صلالله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" و تقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤيهبعد نهايه الوقت المناسب للرؤية و التي تبني عليها دار الافتاء المصرية نتيجه اعلان رؤية هلال أول شهر ذى الحجة .

واضاف أن هناك جهود مشتركه بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر ذى الحجة من بينها الهيئةالعامة للمساحة و دار الافتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكيه و الازهر والاوقاف .

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة اللجان بمناطق "الفيوم -توشكى وقنا والسلوموالخارجة والغردقة سوهاج "الخاصه بإستطلاع رؤيه شهر ذى الحجة باستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصةبالهلال من خلال الحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتي تأتىنتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الإفتاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.