هبوط الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط لأدنى مستوى منذ 36 عامًا

تراجعت مخزونات النفط الخام فى الاحتياطي الاستراتيجى للولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 36 عامًا، مع استمرار سياسة السحب من المخزون لخفض الأسعار،وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي هبط بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.
ووصل مخزون الخام فى احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى 497.9 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل عام 1986.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أقرت خطة لسحب نحو مليون برميل يومياً من الاحتياطيات على مدى ستة أشهر، في محاولة لخفض أسعار البنزين جراء صعود أسعار الخام عالمياً.
هبوط الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط لأدنى مستوى منذ 36 عامًاالأربعاء، 29 يونيو 2022 05:43 م
النفط
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مخزونات النفط الخام فى الاحتياطي الاستراتيجى للولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 36 عامًا، مع استمرار سياسة السحب من المخزون لخفض الأسعار،وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي هبط بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.
الموضوعات المتعلقة
أسعار النفط تسجل 117.35 دولار لبرنت و111.29 دولار للخام الأمريكىالأربعاء، 29 يونيو 2022 02:37 م
خبراء روس: الشركات الروسية قد تخترق "سقف أسعار" النفط المقترح من مجموعة السبعالأربعاء، 29 يونيو 2022 04:30 ص
أسعار النفط تسجل 116.83دولار لبرنت و111.14دولار للخام الأمريكىالثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:00 م
اتفاق أمريكي ياباني حول تحديد سقف لأسعار النفط الروسىالإثنين، 27 يونيو 2022 02:50 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة