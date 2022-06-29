اليوم السابع
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هبوط الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط لأدنى مستوى منذ 36 عامًا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:43 م
هبوط الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط لأدنى مستوى منذ 36 عامًا النفط
كتب محمد جمال

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تراجعت مخزونات النفط الخام فى الاحتياطي الاستراتيجى للولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 36 عامًا، مع استمرار سياسة السحب من المخزون لخفض الأسعار،وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي هبط بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.

ووصل مخزون الخام فى احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى 497.9 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل عام 1986.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أقرت خطة لسحب نحو مليون برميل يومياً من الاحتياطيات على مدى ستة أشهر، في محاولة لخفض أسعار البنزين جراء صعود أسعار الخام عالمياً.


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