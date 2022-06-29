مياه الفيوم تعلن حالة الطوارئ وتشكل غرفة عمليات بمناسبة عيد الأضحى

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أى مشكلة تطرأ على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم وحتى انتهاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



أوضح المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الإدارة، أنه جارى تنفيذ حملات توعية على الجزارين بكافة أنحاء المحافظة من أجل توعيتهم بعدم الاسراف فى مياه الشرب أثناء غسيل الذبائح والاضاحى بجانب عدم صرف الدماء ومخلفات الاضاحى داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي.



وأضاف أن الشركة قامت بعمليات تطهير وتسليك غرف ومطابق وخطوط وشبكات الصرف لمنع حدوث أى انسدادات أوطفوحات داخل غرف ومطابق الصرف الصحي نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب من جانب المواطنين خلال أيام العيد وذلك عن طريق سيارات النافورى والفاكيوم وفرق الغواصين بالشركة.



وأكد سيادته أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة من أجل التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم بخصوص شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على حلها فور تلقى البلاغ وذلك عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال فريق عمل رصد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية للشركة .



وأشار المهندس سامى غالى رئيس قطاع مياه الشرب، إلى أنه يتم متابعة تشغيل المحطات الرئيسية لمياه الشرب بأقصى طاقتها واستعداد فرق الصيانة الكامل للتحرك السريع لحل اى مشكلة فور تلقيها .



وناشد رئيس الشركة جموع المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال أيام العيد كما ناشدهم بضرورة الحفاظ على شبكة الصرف الصحي بعدم صرف الدماء ومخلفات الاضاحى داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي.