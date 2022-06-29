وأضافت زاخاروفا "أن أجهزة الأمن الأوكرانية تعمل عن كثب في البيئة الصحفية منذ فترة طويلة، وتقوم بأفعال استفزازية وتستعد لاغتيال الصحفيين الروس.. يقوم نظام كييف بتهديد الصحفيين الروس بأساليب عقابهم، يقوم النظام الأوكراني بإظهار وجها جديدا من الكراهية".

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن زاخاروفا طالبت النظام الأوكراني بالتوقف عن تهديد الأشخاص الذين يعملون في الإعلام وتهديدهم.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إلى التهديدات التي وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال فيديو له، والذي وعد فيه بـ"معاقبة" الصحفيين الروس لتفانيهم في أداء واجباتهم المهنية، على حد قولها.



وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح بأنه لن يتمكن أي من المتورطين في الإرهاب ضد المدن الأوكرانية من التنصل من المسؤولية، وستكون جميع المعلومات ذات الصلة بكل منها معروفة للعالم.



وكتب زيلينسكي -في صفحته على موقع فيسبوك حيث قام بنشر صور لما وصفه ب"الجرائم الروسية في أوكرانيا"- "تبذل وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في أوكرانيا قصارى جهدها لتحديد هوية جميع الجنود الروس المسؤولين عن الإرهاب ضد مدننا.. إن الأسماء والوجوه وجميع المعلومات عن كل من هؤلاء الإرهابيين ستكون معروفة للعالم".