الرئيسية أخبار عاجلة ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسى بقصر الصخير الملكى الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:32 م السيسى و ملك البحرين كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الصخير الملكى، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسى و ملك البحرين السيسي الرئيس السيسي ملك البحرين زيارة الرئيس السيسي للبحرين عاجل الموضوعات المتعلقة ولى عهد البحرين يفاجئ الرئيس السيسى بصورته مرسومة خلال المباحثات الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:46 ص الرئيس السيسى وولى عهد البحرين يتفقان على تعزيز وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.. الرئيس السيسى: القاهرة والمنامة يجمعهما مصير ومستقبل واحد الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:37 ص ولى عهد البحرين يشيد خلال لقاء الرئيس السيسى بدور الجالية المصرية بالبناء والتنمية الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:28 ص الرئيس السيسى: التعاون والتنسيق المصرى البحرينى دعامة أساسية للاستقرار الإقليمى الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:24 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة