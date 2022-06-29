ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسى بقصر الصخير الملكى

كتب محمد الجالى

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الصخير الملكى، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.