مكاتب البريد بالأقصر تبدأ صرف المعاشات اليوم وحتى وقفة العيد.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقرر أن يتم صرف المعاشات من مكاتب البريد المختلفة بدءاً من اليوم الأربعاء 29 يونيو الجارى، مع العلم بأن يوم غداً الخميس 30 يونيو أجازة رسمية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.



وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يجرى العمل على صرف المعاشات للمواطنين من مكاتب البريد المختلفة، حيث أنه أيام 1 يوليو و2 يوليو الجارى أجازة فى جميع المكاتب، ولذلك يتم العمل على تخفيف حدة التزاحم من يوم 3 يوليو وحتى يوم وقفة عيد الأضحى لدعم كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.



وكانت قد أعلنت المحافظة ، أنه بناءاً على مبادرة الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية بتشغيل جزء من مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، تم تطبيق ذلك بمنطقة بريد الأقصر بناء على التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، والدكتور اليماني السيد جابر رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا.



وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يكون عمل يوم الجمعة إبتداءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساء، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، حيث تقرر تشغيل مكاتب:- (بريد الأقصر الرئيسي بشارع المحطة بالأقصر - مكتب بريد إسنا بشارع الكورنيش بإسنا - مكتب البريد المتنقل ١ بجوار وحدة مرور إسنا - مكتب البريد المتنقل ٢ بالبر الغربي في مطلع المعدية بجوار مركز شباب البعيرات).



وأكدت محافظة الأقصر، أن هذه المكاتب السابقة تعمل يوم الجمعة ويضاف إليها يوم السبت بريد مطار الأقصر داخل صالة الوصول الدولي بالمطار، ومكتب بريد مجمع محاكم الأقصر ومكتب بريد البعيرات ومكتب بريد الزينية بحري ومكتب بريد أرمنت الحيط ومكتب بريد الطود، وذلك لمصلحة المواطنين والأهالي من شعب الأقصر، وخصوصاً الفئات العمرية المتقدمة في السن وذوي الإحتياجات الخاصة، والمكاتب متاحة لتخدم الجميع لتخفيف حدة التزاحم والتسهيل والتيسير على شعب مصر العظيم حتى تقدم الخدمات البريدية بالجودة التي يطمح لها المواطن والتي تستهدفها الهيئة القومية للبريد في توصيل الخدمة لعملائها من شعب مصر العظيم.