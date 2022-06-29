اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:34 م
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مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية فى قنا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:21 م
مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية فى قنا جثة - ارشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بـ"ضربة شومة" داخل منزلها بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع ربة منزل بـ"ضربة شومة" داخل منزلها بقرية هو شمالي محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية بمركز شرطة نجع حمادي، أن المتهم زوج المجني عليها، وأنهي حياتها بسبب خلافات زوجية، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



 


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