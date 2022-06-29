مفتى الجمهورية: إعلان نتيجة رؤية هلال شهر ذى الحجة بعد قليل

كتب لؤى على

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه لم يتم حتى الآن إعلان نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتيجة موعد بداية شهر ذي الحجة بعد قليل.

وقالت الدار على لسان فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنه لم نعلن نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد وكل ما يتم تداوله على لسان مفتي الجمهورية من أخبار غير صحيح ونرجو تحري الدقة في نقل الأخبار.





وأعلنت السعودية اليوم أن غدا الخميس هو أول أيام شهر ذى الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكرت شبكة أخبار السعودية على تويتر، ويعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة العربية السعودية لهلال عيد الأضحى المبارك، فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج (الركن الخامس من أركان الإسلام) على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات .