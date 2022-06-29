مطار مرسى علم يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية ضمن 110 رحلات أسبوعية

وكشف جدول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أنه يستقبل 110 رحلات بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الألمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلات، و5 رحلات داخلية.

وتبين من كشوف الرحلات الوافدة أنه من المقرر وصول 3 رحلات من بلجيكا، و5 رحلات من هولندا، و16 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من ألمانيا، و32 رحلة من التشيك، و20 رحلة من بولندا، و3 رحلات سويسرية، ورحلة من فرنسا، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.