مصرع 3 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب بمركز منيا القمح بالشرقية، منذ قليل، مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم أتوبيس بدراجة بخارية قيادته أمام قرية ميت جابر دائرة مركز شرطة بلبيس.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "احمد ه م ف" 19عاما مقيم منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بدراجة نارية طريق منيا القمح بلبيس أمام قرية ميت جابر دائرة مركز شرطة بلبيس، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فى سياق آخر، لقى سائق مصرعه، متأثرا بإصابته، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، فيما أصيب آخر بجروح وكدمات، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمود ح ال ال " 38 عاما سائق مقيم بأجا الدقهلية، جثة هامدة إثر إصابته فى حادث تصادم، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الاقليمي اتجاه بلبيس ،واسفر الحادث عن مصرع سائق وإصابة آخر بجروح وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.