مصرع عامل تناول جرعة شابو زائد في قعدة مزاج بجهينة غربى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 35 سنة مصرعه بدائرة مركز جهينة غربى سوهاج، وتم نقله إلى المستشفى المركزى على إثر تناوله جرعة مواد مخدرة " مخدر الشابو"، أثناء تواجده رفقة صديقيه بمنزل أحدهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوفاة عامل عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الشابو أثناء تواجده مع صديقيه بجلسة كيف بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وصول المدعو عثمان ا م ع 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة إلى المستشفى المركزي مصاباً "حالة إعياء"، إدعاء تناول مواد مخدرة وتوفـي عقب وصوله.

وبسؤال زوجته أسماء ح ا م 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وجمال ا م ع 31 سنة حاصل علي دبلوم صناعة وطـه م م ا 36 سنة عامل ويقيمان دائرة المركز صديقي المتوفي قررا بأنه أثناء تواجد المتوفـي رفقة صديقيه المذكورين بمنزل الثاني تناول جرعة زائدة من مخدر " الشابو " شعر علي أثرها بحالة إعياء وتم نقله للمستشفي إلا أنه وافته المنية ونفت الأولي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.