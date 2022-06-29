مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم 2 تروسيكل أمام نجع خميس بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم 2 تروسيكل أمام نجع خميس بقرية العديسات شرق محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لفحصها وإصدار القرار بتسليمه لذويه تمهيداً لدفنه، والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 تروسيكل أحدهما محمل بأدوات صحية قادم من قرية البغدادى بمدينة البياضية، وذلك أمام منطقة نجع خميس بقرية العديسات قبلي في مدينة الطود، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أحمد.ع. 39 سنة، وإصابة "جمعة.ع" مقيم بنجع السدوسي التابع لقرية الشغب فى مدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، مساء السبت الماضي، إصابة 10 مواطنين فى اصطدام سيارة ميكروباص في سيارة نقل أمام كمين يسى التابع لمدينة الأقصر، وتم نقلهم جميع المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بإصابة 10 مواطنين إثر اصطدام سيارة ميكروباص في سيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة للسيارة الاولي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم نقل كافة المصابين بالحادث الي مستشفى الكرنك الدولي، وهم كل من (محمد.ع" 75 سنة، و"نوره.م" 47 سنة، و"مهاب.خ" 2 سنة، و"مديحة.ن" و"زينب.أ" 48 سنة، و"شيماء.م" 31 سنة، و"صفاء.م" 20 سنة، و"خالد.ع" 35 سنة، و"سلوى.أ" 25 سنة، و"فوزى.أ" 37 سنة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.