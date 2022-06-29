مصرع شاب في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب بمركز بلببس بالشرقية، مساء اليوم، مصرعه متاثرا باصابته أثر حادث تصادم سيارة سوزوكى، بدراجة بخارية، أمام قرية بني صالح دائرة مركز شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" محمود ث م ح" 26 عاما مقيم بني صالح ،جثة هامدة اثر اصابته بنزيف بالمخ وكدمات وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة.

المستشفي تحت تصرف النيابة العامة

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بدراجة نارية امام قرية بني صالح دائرة مركز شرطة بلبيس ،واسفر الحادث عن مصرع الشاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

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