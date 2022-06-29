مساعدة وزير الخارجية تترأس اجتماع الوفد المصري الفني ووفد فني أمريكى

كتب: أحمد جمعة

ترأست السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم 29 الجاري، الاجتماع الافتراضي بين الوفد المصري الرسمي الفني ووفد فني مناظر من الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في مصر، وبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي في هذا المجال.

هذا، وقد أكدت مساعدة الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، حيث استعرضت الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع أسعار واردات الحبوب بشكل خاص وهو ما يضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، وتزامن ذلك مع الجهود الوطنية المبذولة من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا. كما استعرض ممثلو الجهات الوطنية أوجه التعاون القائمة مع الجانب الأمريكي في مجال الأمن الغذائي، وطرحوا مبادرات وحلول مشتركة للتخفيف من آثار الأزمة الغذائية.

من جانبه أكد Andrew Plitt القائم بأعمال مساعد مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكي- مكتب الشرق الأوسط - على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لموضوع الأمن الغذائي على المستوى العالمي، والتزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لجمهورية مصر العربية، أحد أكبر شركائها بالشرق الأوسط، وذلك للتعاون في مجالات زيادة إنتاجية المحاصيل، وتطوير أساليب الري، وتأمين سلاسل الإنتاج العالمية للحبوب.