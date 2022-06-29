اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز التدريب البحرى والمحاكاة بقناة السويس يحصل على شهادة الاعتماد الدولية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:28 م
مركز التدريب البحرى والمحاكاة بقناة السويس يحصل على شهادة الاعتماد الدولية جانب من زيارة هيئة الاعتماد الدولية لمبنى المحاكاة
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمدت هيئة الإشراف الدولية "DNV" مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية كمركز معتمد دولياً فى مجال تقديم الخدمات التدريبية البحرية، حيث حصل المركز على شهادة الاعتماد الدولية  "DNV – ST – 0029 Maritime Training Providers"، وذلك بعد انتهاء أعمال التفتيش والتدقيق والتى تمت خلال شهر يونيو الجاري، لينضم المركز بذلك إلى عدد محدود من المراكز الدولية المُعتمدة التى تقدم خدمات التدريب البحرى عالمياً.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن حصول المركز على الاعتماد الدولى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالارتقاء بقدرات المركز ليواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولى للمركز يعد شهادة ثقة جديدة فى ريادة المركز الذى يعد أحد الآليات الأساسية التى تعتمد عليها الهيئة فى تدريب العنصر البشرى وصقل خبراتهم فى مجالات الإرشاد والقطر والتكريك ومكافحة التلوث  وغيرها من المجالات المرتبطة بسلامة الملاحة فى القناة وكيفية التعامل السليم مع المواقف الطارئة.

وثمن رئيس الهيئة مجهودات جميع العاملين بمركز المحاكاة طوال فترات التجهيز والتحضير للحصول على الاعتماد الدولي، وكذلك التطبيق العملى للمتطلبات القياسية للحصول على هذه الشهادة.

وفى ذات السياق، أشاد تورستين شروردر مدير الخدمات والمهارات البحرية بهيئة الإشراف الدولية DNV  ورئيس مجموعة التفتيش على المركز بما لمسه خلال أعمال التفتيش والتدقيق من مطابقة أسلوب العمل بالمركز للمتطلبات القياسية الدولية فى أعمال التدريب وخصوصًا تدريب مرشدى الهيئة، بما يضمن آمان وسلامة السفن أثناء عبورها لقناة السويس.

ويذكر أن المركز تأسس عام 1996،  ويعد أحد أهم مراكز التدريب فى إفريقيا والشرق الأوسط بما يمتلكه من خبرات متراكمة فى مجال التدريب البحرى باستخدام نظم المحاكيات، وتم تطويره على مدار السنوات المتتالية وقد شهد المركز طفرة كبيرة خلال عامى 2020، 2021 بإحداث تطوير شامل وإضافة نظام محاكى سفن جديد ونظام محاكى كراكات، ومحاكى للخرائط الإلكترونية مما كان له بالغ الأثر فى اعتماد المركز ويضم المركز حالياً محاكيان لملاحة السفن، ومحاكيان للقاطرات، ونظام محاكى لمكافحة التلوث والانسكاب البترولي، ومحاكى آخر للكراكات مطابق للكراكتين حسين طنطاوى ومهاب مميش أحدث كراكات الهيئة، ونظام محاكاة للتدريب على الخرائط الملاحية الإلكترونية وهو أحدث الانظمة المنضمة للمركز.

ويتسع نطاق عمل المركز ليشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة لربابنة الخطوط الملاحية للشركات الأجنبية حول الملاحة الآمنة فى قناة السويس لتحقيق التواصل الفعّال والتنسيق اللازم أثناء عبور المجرى الملاحي.

0
 

 

IMG-20220629-WA0014
 

 

IMG-20220629-WA0017
 

 


الاسماعيلية

مركز محاكاه قناة السويس

هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع

عبور المجرى الملاحى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة