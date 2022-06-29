اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

محكمة النقض تأمر بضبط وإحضار الطالب المتهم بالتعدى على زميلته بالدقهلية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:40 م
محكمة النقض تأمر بضبط وإحضار الطالب المتهم بالتعدى على زميلته بالدقهلية محكمه النقض - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة النقض "جنح"، قرارا بضبط وإحضار الطالب المتهم بالتعدى على زميلته فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد تغيب المتهم عن حضور جلسة المواجهة بينه وبين المجني عليها، وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو لاستكمال إجراءات المحاكمة.
 
وكانت هيئة المحكمة، قررت تأجيل نظر القضية مرتين من أجل حضور المجني عليها والمتهم بشخصيهما، لنظر الموضوع.
 
وأوضح السيد بدرة المحامي، ومحمد يونس دفاع المجني عليها، أن قرار الضبط والإحضار الصادر للمتهم جاء بعد تخلفه عند حضور الجلسات على الرغم من إعلانه بالجلسات، وذلك لمواجهته بالمجني عليها، بعد ثبوت تحليل الـ DNA البصمة الوراثية الخاصة بالطفلة نتيجة واقعة التعدي عليها .
 
وترجع احداث القضية منذ عام 2018 بعد أن اعتدى المتهم على فتاة الدقهلية حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوى، وأنجبت "طفلة" بلغت عامها الثالث، ولم تصدر لها شهادة ميلاد حتى الآن.
 
 

 

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

فتاة الدقهليه

قضية امل

محكمة النقض

اخبار محكمه النقض



الموضوعات المتعلقة

متهم يعترف بالتعدى على طفلتين داخل مصعد عقار فى الخانكة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:11 م

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:57 ص

حبس المتهم بمحاولة التعدى على طفلتين داخل مصعد بالخانكة فى القليوبية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:40 ص

مجلس مدينة العريش ينفذ حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:23 ص

27 يوليو.. الحكم على المتهم بالتعدى على فتاة داخل أتوبيس في التجمع الخامس

السبت، 25 يونيو 2022 03:56 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة