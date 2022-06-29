محكمة النقض تأمر بضبط وإحضار الطالب المتهم بالتعدى على زميلته بالدقهلية

وكانت هيئة المحكمة، قررت تأجيل نظر القضية مرتين من أجل حضور المجني عليها والمتهم بشخصيهما، لنظر الموضوع.

وأوضح السيد بدرة المحامي، ومحمد يونس دفاع المجني عليها، أن قرار الضبط والإحضار الصادر للمتهم جاء بعد تخلفه عند حضور الجلسات على الرغم من إعلانه بالجلسات، وذلك لمواجهته بالمجني عليها، بعد ثبوت تحليل الـ DNA البصمة الوراثية الخاصة بالطفلة نتيجة واقعة التعدي عليها .

وترجع احداث القضية منذ عام 2018 بعد أن اعتدى المتهم على فتاة الدقهلية حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوى، وأنجبت "طفلة" بلغت عامها الثالث، ولم تصدر لها شهادة ميلاد حتى الآن.



