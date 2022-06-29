محافظ المنوفية يوجه بإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمواطن

المنوفية – فريق المحافظات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمواطنين من أبناء المحافظة لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث أمر محافظ المنوفية بتقديم أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمواطن من ناحية كفر داود بمركز السادات يعول أربعة من الأبناء ويعانى من ظروف صحية واجتماعية صعبة ، كما كلف المحافظ باصطحاب تلك الحالة لإنهاء كافة إجراءات العلاج على نفقة الدولة لإجراء التدخل الطبى اللازم وتوفير العلاج المناسب له مراعاة لظروفه المعيشية.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطن من ناحية سمادون بمركز أشمون ليس لديه مصدر ثابت للدخل ويعول ثلاثة أطفال أحدهم يعانى من شلل رباعى وعدم القدرة على الحركة ، كما كلف المحافظ رئيس مدينة أشمون بتخصيص محل بالسوق النموذجى بسمادون للمواطن يعينه على تلبية متطلبات الحياة وتحمل نفقات علاج ابنه ، يأتى هذا انطلاقا من المسئولية المجتمعية لمحافظ المنوفية التى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى .

واستمع محافظ المنوفية لشكوى عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم يتضررون من تغيير المسمى الوظيفى الخاص بهم وتسكينهم بإحدى الوظائف التى لا تتناسب مع مؤهلهم الدراسى، وعلى الفور كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتنفيذ توصية مديرية التنظيم والإدارة فى هذا الشأن وتسكينهم بأحد الوظائف المناسبة مع مراعاة المصلحة العامة للعمل، كما وافق المحافظ على طلب إنتداب مدرسة تعمل بمدرسة الخضر المهنية بسمادون التابعة لإدارة الباجور التعليمية للعمل بالإدارة التعليمية (الخليفة و المقطم) بمحافظة القاهرة كونها محل إقامتها وتعول أربعة أطفال ولا تقدر على تحمل أعباء المواصلات والتنقل .

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.