محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء أمجد محفوظ مدير المرور بالمحافظة، وجميع الأجهزة المختلفة.



وبدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهاني لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.



ووجه المحافظ، بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.



كما وجه المحافظ أيضا بالتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامناً مع الاحتفال بثورة 30 يوليو وعيد الأضحي المبارك وتجهيز الساحات بالمساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها ووضع لافات تحذيرية بعدم الاستحمام بالنيل - الرياحات - الترع، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف.



كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، موجها أيضا مديري مديريات ( الصحة – الطب البيطري – التموين ) بالاشتراك مع الوحدات المحلية والأجهزة الشرطية بشن حملات مكثفة علي كافة المولات والهايبر ماركت والمحال التجارية لمراجعة موقف الأسعار وضبط المخالفات الخاصة بالأسعار والخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات والتأكد من جاهزية كافة المجازر لاستقبال الأضاحي والاهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها خلال فترة عيد الأضحى المبارك والاهتمام برفع مخلفات الذبيح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والجمعيات الخيرية لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها علي غير القادرين.









