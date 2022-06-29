محافظ القليوبية: تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات بالخطة الاستثمارية الجديدة

القليوبية - إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالاستعداد وتجهيز الأعمال التحضيرية للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعالم المالي 2021/2022 وصلت نسبة تنفيذها إلي 100%.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حيث وافق المحافظ على طلب هيئة الأبنية التعليمية تعديل قرار التخصيص الصادر برقم 414 لسنة 2022، ليكون المساحة المخصصة لإنشاء مدرسة عرب صبيح بنوي مركز شبين القناطر 1233.92 متر، بدلا من 1167.5 م²، طبقا لمحضر فصل الحد بمديرية المساحة بالقليوبية.



كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض مساحتها 389.91م بناحية القلج لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد عليها بالإضافة إلي الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 320 م بناحية قرية جزيرة الأحراز لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.



كما وافق المحافظ، على تخصيص قطعة أرض بناحية قرية طحوريا لإقامة موقف نموذجي عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 154م بناحية شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لضمها إلى مبنى التضامن الاجتماعي، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 980م بناحية قرية كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000م بناحية قرية الأحراز لإقامة سوق نموذجي عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000 م بناحية قرية الأحراز على أن تؤول الملكية للمحافظة لإقامة موقف عليها.



وخلال الاجتماع، وافق المحافظ، على اطلاق اسم الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل إمام محمد شهيد شرطة على مدرسة منية شبين الجديدة مركز شبين القناطر، تخليدا لذكراه، والموافقة على إطلاق اسم الشهيد رقيب أول سعيد عبد اللطيف إبراهيم على مدرسة كفر منصور الإعدادية التابعة لإدارة طوخ التعليمية تخليدا لذكراه.