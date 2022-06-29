محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

كتب سيد الخلفاوى و محمد الأحمدي

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها، وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم، مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى.

وأكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الذى ضم عدد من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية واصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر نموذج للعيش المشترك، مشيرًا إلى أن التطوير الحادث بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.

وأضاف رئيس الإنجيلية:" نهنئكم ونهنىء جميع المصريين بعيد الأضحى ونعتز ببلادنا الجميلة ونصلي من أجل المصريين وسلام العالم".