محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

الأقصر – أحمد مرعى

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك حسب بيان صحفى لمحافظة الأقصر.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الغالية التي سجل فيها الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة أروع وأنبل صور الوطنية دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وهويتها؛ راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكان قد بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، جاء بها : بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.

إن الاحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية..أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم .. وقد احتمى فى 30 يونيو بحكمة قائده .. وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته .. ليُرسِّخَ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكزاً لارتياد مسيرة العمل الوطنى .. آفاق مستقبلٍ مشرق ومُفعم بالآمال .. لتحيا مصر الكنانة على مر العصور فى عزة وكرامة، حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.