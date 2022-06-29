اليوم السابع
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محافظ أسوان يودع حجاج بيت الله الحرام ويوفر التسهيلات لهم.. صور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:17 م
محافظ أسوان يودع حجاج بيت الله الحرام ويوفر التسهيلات لهم.. صور محافظ أسوان يودع الحجاج
أسوان - عبد الله صلاح

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حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مشاركة حجاج بيت الله الحرام لحظات الفرح والسرور قبل سفرهم لأداء فريضة الحج لهذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وقدم المحافظ خالص التهانى القلبية لهم للقيام بأداء هذه الفريضة، كما اطمأن اللواء أشرف عطية منهم على توفير كل التسهيلات لهم قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار.

وكان محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته فى وقت سابق لمديرى الإدارات الإجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية دينية وطبية لحجاج بيت الله الحرام بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب التى يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله، بجانب كيفية تجهيز المستندات اللازمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة تحت إشراف كامل من المؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة.

الحجاج
الحجاج

 

المحافظ يودع الحجاج
المحافظ يودع الحجاج

 

يأخذ شيكولاته
يأخذ شيكولاته

 

يصافح الحجاج
يصافح الحجاج

 


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